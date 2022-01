In Sardegna al via la terza dose per gli over 12

Cagliari. Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid in Sardegna e si amplia la platea dei cittadini che possono sottoporsi alla terza dose. Giovedì 13 gennaio, a partire da mezzogiorno, tutti i nati dal 2006 al 2010, che avessero già compiuto dodici anni, potranno prenotare la somministrazione della dose ‘booster’ nei centri di vaccinazione dell’Isola attraverso la piattaforma di Poste Italiane: online dal sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, agli sportelli Atm degli uffici postali, tramite il numero verde 800 00 99 66 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o tramite i portalettere.



Complessivamente in Sardegna sono state somministrate 3,1 milioni di dosi di cui 580 mila ‘booster’. Il numero più alto di terze dosi somministrate è stato registrato il 4 gennaio per un totale di 16.197 dosi.