Sassari: arrestato dai Carabinieri evaso dai domiciliari

Sassari. I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sassari hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 34enne residente nel comune di Sassari, per evasione.

Nel centro storico i militari del Nucleo operativo e radiomobile, dopo aver attivato le ricerche di un evaso dagli arresti domiciliari, lo hanno rintracciato presso la sua stessa abitazione, in via Lamarmora,dove si trovava insieme al proprio nucleo famigliare. Alla vista dei militari l’uomo ha cercato di dileguarsi scappando sul tetto dell’abitazione; nonostante il tentativo di fuga veniva prontamente fermato dai Carabinieri.

I militari lo hanno quindi tratto in arresto per evasione a condotto presso la casa circondariale di Sassari - Bancali.