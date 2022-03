Tutte le sfumature dell'amore nel libro "We are family-Storie di unioni civili" di Giovanni Follesa

Sassari. Mercoledì 23 febbraio alle ore 18,00 al Vecchio Mulino in via Frigaglia a Sassari, Alessandro De Roma incontra Giovanni Follesa, autore del libro "We are family - Storie di unioni civili", pubblicato da Janus editore.

L'evento è organizzato dalla Libreria Koinè-Ubik di Sassari



IL LIBRO:

Raccontare l’amore in tutte le sue sfumature e restituire al concetto di famiglia tutti i colori di un mondo che ha tante facce.

All’indomani della approvazione della Legge Cirinnà sulle Unioni Civili, il 20 maggio del 2016, molte coppie omosessuali hanno avuto la possibilità di celebrare la loro unione e costruire una famiglia, pur con la delusione di una legge che non ha raggiunto l’obiettivo del matrimonio egualitario né quello della adozione del figlio del partner ma che comunque ha consentito all’Italia di fare un passo in avanti nel riconoscimento dei diritti civili.

“We are family”, racconta le storie di 12 coppie sarde che hanno scelto di condividere la loro esperienza di unione civile, testimoniando la quotidianità e la complessità di rapporti sociali privati che si intersecano con la politica e il cambiamento della società. Attraverso le parole di Marco e Diego, Teresa e Luna, Carlo e Pierpaolo, Alessandro e Adriano, Simona e Stefania, Antonio e Andrea, Damiano e Sergio, Filippo e Daniele (nella foto in evidenza), Cristina

e Annalisa, Sandro e Massimo, Giorgia e Francesca, Giovanni e Stefano abbiamo la possibilità di capire come in fondo l’amore, i sogni, la complicità e l’orizzonte dei sentimenti non abbiano poi così tanti steccati, se non quelli ideologici di chi si ostina a voler incasellare e giudicare, spesso senza conoscere.



L'AUTORE:

Giovanni Follesa, giornalista e scrittore, nonché autore di numerosi romanzi e sceneggiature per cortometraggi e film che hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, ha raccolto le loro storie con l’intento di fare qualcosa di necessario – come lui stesso ci ha raccontato – ovvero scrivere e raccontare per superare quel muro di intolleranza che anche di recente ha accompagnato il dibattito sul DdL Zan e che purtroppo sempre accompagna questi temi.