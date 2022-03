Disperata denuncia il figlio che la picchia: 49enne arrestato dai Carabinieri

Stanca degli episodi di violenza ai quali periodicamente era costretta a sottostare, un’anziana donna ha finalmente deciso di denunciare suo figlio, il suo aguzzino. Ieri sera, al culmine di un nuovo raptus di violenza da parte del figlio, tornato a casa ubriaco dopo una serata passata al bar, l’uomo, un 49enne nato ad Acqui Terme ma di fatto domiciliato con la madre a Castelsardo, appena giunto a casa si e’ scagliato contro la donna senza alcun giustificato motivo e, colpendola piu’ volte, le ha procurato lesioni guaribili in 5 giorni. La donna, una 77enne piemontese da tempo trasferitasi a Castelsardo, stanca dei soprusi a cui era costretta sottostare, ha deciso di chiamare i soccorsi al 112. Sul posto, poco dopo, i Carabinieri della radiomobile della Compagnia di Valledoria hanno trovato la donna con il volto tumefatto e l’uomo, ancora ubriaco, in evidente stato di agitazione. La donna e’ stata quindi immediatamente medicata dagli operatori del 118 e tranquillizzata, mentre per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia. Il giudice del Tribunale di Sassari, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento alla madre.