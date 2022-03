A Sassari e Cagliari al via l'appuntamento in videochiamata con l'Agenzia Riscossione

Al via a Cagliari e Sassari lo “sportello online” di Agenzia delle entrate-Riscossione, il nuovo servizio per ricevere assistenza in videochiamata. I primi appuntamenti “a distanza” per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo nelle province di Sassari e Cagliari partiranno lunedì 28 febbraio, ma già da oggi 24 febbraio è possibile prenotarsi nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it Questa nuova modalità di contatto consente - tramite il proprio pc, smartphone o tablet - di dialogare comodamente da casa con un operatore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per effettuare operazioni e ricevere informazioni specifiche su cartelle e rate, senza più la necessità di recarsi negli uffici. Il servizio, già attivo a Roma, Milano, Bologna, Torino, Bari, Brescia, Cosenza, Lecce, Modena e Verona, dal 28 febbraio sarà disponibile, oltre che per Cagliari e Sassari, anche in altri ambiti provinciali (Firenze, Bolzano, Ancona, Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Campobasso, Isernia, Matera e Potenza) e sarà progressivamente esteso.L’attivazione dello “sportello online” rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti.. Lo “sportello online” in videochiamata consente di relazionarsi con Agenzia delle entrate-Riscossione in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico, come ad esempio informazioni, assistenza per richieste di rateizzazioni, di sospensione o di rimborso. La piattaforma tramite cui avviene il collegamento semplifica le procedure di riconoscimento del contribuente e permette lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente. Per agevolare l’interazione sono stati predisposti dei moduli in formato PDF editabile che possono essere utilizzati nel corso dell’appuntamento o compilati dal contribuente preventivamente.La sezione “Trova lo sportello e prenota”, presente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it , consente di scegliere tra due modalità di appuntamento: in presenza o a distanza. Per prenotare un appuntamento online, “a distanza”, basta accedere all’Area riservata del sito utilizzando le credenziali SPID o CIE ed entrare nella pagina “Appuntamenti e contatti”. È possibile prenotare fino ai successivi quattro giorni lavorativi, indicando data e ora tra quelle disponibili. A seguito della prenotazione il sistema genera una email di riepilogo con tutte le informazioni utili, comprese le istruzioni per avviare la videochiamata. Il contribuente riceverà anche una successiva email di promemoria dell’appuntamento. Nel giorno e ora scelti, bisognerà accedere all’Area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, e avviare il collegamento. Nella stessa pagina è possibile anche cancellare l’appuntamento. È consentito un ritardo massimo di collegamento di 10 minuti rispetto all’orario fissato, dopo i quali l’appuntamento non sarà più disponibile. È possibile collegarsi da computer, smartphone o tablet dotati di una connessione che supporti correttamente la trasmissione di dati.In alternativa allo “sportello online”, sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili, in modalità digitale, i principali servizi a cui il contribuente può accedere in completa autonomia con pochi click, come ad esempio la richiesta di rateizzazione, la presentazione di una istanza di sospensione legale della riscossione, la verifica della propria situazione debitoria e il pagamento di cartelle e avvisi, nonché tutte le modalità di contatto rese disponibili dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per poter inviare istanze e chiedere informazioni o assistenza specialistica. Si ricorda, infine, che è sempre possibile prenotare un appuntamento allo sportello fisico, cioè in presenza, utilizzando il servizio “Trova lo sportello e prenota” del sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, senza necessità di pin e password.