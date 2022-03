Alghero. Fucile, munizioni e marijuana: arrestato un giovane bracconiere

I militari della stazione dei Carabinieri di Santa Maria la Palma nell'ambito di mirati controlli nella giurisdizione, hanno arrestato un giovane algherese per detenzione illegale di arma da fuoco e relativo munizionamento. Dopo una lunga attività di osservazione del giovane particolarmente dedito a movimenti notturni sospetti, i Carabinieri hanno deciso di intervenire e procedere con una estesa perquisizione locale dell'abitazione di residenza. L'operazione scattata alle prime luci dell'alba è stata svolta dai carabinieri di santa maria la palma con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di sardegna e un unità cinofila. E' stata proprio Jeniche, un pastore belga di cinque anni a individuare il fucile di cui si conosce la marca ma non si conosce la matricola: entrambi i riferimenti dell'arma erano infatti rimossi meccanicamente certamente allo scopo di renderla non rintracciabile. In più il fucile era stato equipaggiato con una torcia e un puntatore lase: tipici strumenti per l'illegale caccia notturna di prede di media taglia. La successiva e approfondita ricerca dei militari ha consentito il rinvenimento di 170 colpi calibro 22 e un modesto quantitativo di marijuana il cui uso era destinato al consumo personale. Al termine delle operazioni il giovane algherese già gravato da un precedente di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato per violazione della legge sulle armi, in particolare per la detenzione illegale di una carabina calibro 22 con matricola abrasa, caratterizzata dall'alterazione delle relative caratteristiche offensive. Al termine delle formalità il giovane è stato prima tradotto presso il proprio domicilio e successivamente presso il Tribunale di Sassari per l'udienza di convalida, celebrata il giorno dopo. L'organo giudicante ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora e la permanenza domicilaire notturna.