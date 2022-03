Finanziaria, assessore Lampis: "Stanziati i fondi necessari per il rinnovo contrattuale di Forestas"

Cagliari. “Con la Finanziaria, approvata giovedì in Consiglio regionale, abbiamo stanziato i fondi necessari per sbloccare il rinnovo contrattuale di Forestas, consentendo anche di avviare le trattative per il rinnovo del contratto di tutti i dipendenti regionali, fermo dal 2018”. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, commentando l’emendamento presentato dalla Giunta che ha consentito di reperire 9 milioni 708mila per il 2022 (comprensivi degli arretrati) e 6 milioni 472mila (a regime) per il personale dell'agenzia regionale.



“Un meritato riconoscimento per le donne e gli uomini dell’agenzia Forestas – ha aggiunto l’assessore Lampis – che svolgono un‘intesa attività per tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio forestale isolano, occupandosi anche di manutenzione del tessuto rurale, di ricerca, innovazione e formazione, oltre a partecipare attivamente alla campagna antincendi e rappresentare un importante presidio istituzionale nei territori”.