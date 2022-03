Ghiaccio e gelate in Sardegna, allerta meteo da domani

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 00:00 del 27.02.2022 e sino alle 12:00 del 28.02.2022 un avviso di condizioni meteo avverse in Sardegna.



Dalle primissime ore del mattino di domani 27 febbraio e per la nottata e mattinata successiva sono previste sulla Sardegna temperature minime basse, con possibili gelate e formazione di ghiaccio sul manto stradale.



La Protezione Civile invita alla massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune, in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche, allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza di essere vicino a centri di cura o punti nascita.