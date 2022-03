Martedi sit in delle lavoratrici e lavoratori Carbosulcis

Iglesias. Le sigle sindacali delle segreterie territoriali Filctem-CGIL, Femca- CISL e Uiltec-UIL annunciano, per martedi 1° marzo, un sit in delle lavoratrici e lavoratori Carbosulcis davanti alla sede dell’Assessorato regionale alla Programmazione.

La Regione deve fare chiarezza, una volta per tutte, su ciò che vuole fare a proposito della Carbosulcis. Perché se da una parte vende come rivoluzionaria la decisione e il progetto di riconversione del sito minerario, anche attraverso la presentazione di progetti sul Just Transition Fund e sul PNRR, a partire da progetti di rilevanza mondiale come il progetto Aria, dall’altra per un conflitto di interpretazione blocca le risorse necessarie per portare avanti il piano di dismissione dell’attività estrattiva, deciso e concordato a suo tempo con la commissione europea, con la conseguente compromissione del piano di riconversione. A questo punto è necessario che l’azionista di riferimento, che è appunto la Regione, esca fuori dalla confusione dei propri uffici e chiarisca le sue volontà. Poiché tutte le istanze portate avanti dalla Rsu e dalle organizzazioni sindacali sono cadute nel vuoto, martedì mattina con le lavoratrici e i lavoratori manifesteremo davanti alla sede dell’Assessorato regionale alla programmazione per ricordare l’importanza del progetto nel suo complesso e la necessità di trovare soluzioni immediate. Le lavoratrici ed i lavoratori della Carbosulcis e il territorio non possono più permettere il perdurare dell’incertezza e la confusione che regna all’interno della macchina regionale.<span style="color: #0; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">