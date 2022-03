Ucraina: Mura (Pd), cessi occupazione e si torni a trattative

Cagliari “Chiediamo che finisca la guerra, cessi l’occupazione russa in Ucraina e si torni alle trattative. Quanto sta accadendo in quel Paese è la negazione dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli, della sovranità degli Stati: occorre uno stop immediato”. Lo ha detto oggi a Cagliari la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), partecipando al corteo contro la guerra in Ucraina.

“In Parlamento, ha ricordato la parlamentare, abbiamo assunto con tutte le forze politiche decisioni in sintonia con quelle prese dagli altri Stati europei” esortando poi a “fare di più per prepararci ad aiutare il popolo ucraino”. “Tantissimi saranno i profughi che chiederanno asilo politico e l’Europa, ha aggiunto Mura, deve essere in prima linea per aiutare questo popolo, oltre che per risolvere la crisi”.

Mura ha infine sottolineato che “a Cagliari oggi ci sono tante bandiere a questa manifestazione, cui il Pd ha aderito assieme a tante altre associazioni e partiti” e ha puntualizzato: “questa non è una battaglia di parte, è una battaglia di tutti anche di coloro, voglio sperare, che fino a qualche giorno fa erano gli amici di Putin”.