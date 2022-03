Basket in carrozzina, Amicacci vince il Girone B, Briantea impoteca il primato nel Girone A

Prende forma la griglia delle semifinali di playoff Scudetto e delle semifinali della prossima Coppa Italia (in programma il 29 e 30 aprile), dopo il penultimo turno di stagione regolare nel massimo campionato di pallacanestro in carrozzina. Nella nona giornata giocata sabato 26 febbraio, e dopo il recupero del match tra Briantea84 e Reggio Calabria, disputato a Meda nella mattinata di domenica 27 febbraio, proprio i canturini campioni d’Italia e l’Amicacci Abruzzo si impongono nei rispettivi gironi. Affermazione definitiva quella degli abruzzesi, ormai irraggiungibili dalla seconda S. Stefano, mentre la Briantea84 dovrà difendere il vantaggio di 24 punti nell’ultimo match contro Padova per mettere al sicuro il proprio primato.



La UnipolSai Briantea84 Cantù ha vita facile in entrambi gli appuntamenti dell’inedito back to back casalingo contro la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria: nell’incontro di sabato sera, vittoria 89 a 39, anche grazie alla migliore prestazione stagionale del capitano azzurro Filippo Carossino, autore di 22 punti e 11 rimbalzi. Inutili, ma comunque degni di sottolineatura, i 16 punti di Ilaria D’Anna tra i calabresi. Bis lombardo nel secondo incontro di domenica mattina, il recupero della partita della quarta giornata rinviata per questioni Covid: nel 75 a 33 è Simone De Maggi il top scorer per i suoi, con 15 punti e 7/12 dal campo. Doppia cifra anche per Luka Buksa con 12 punti a referto.



Buona la prestazione in trasferta della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, che va a vincere in scioltezza a Bergamo 71 a 51 contro l’SBS Montello: partita sempre nelle mani degli ospiti, che proseguono il buon momento dopo il successo nello scontro diretto su S. Stefano, punto di svolta della propria stagione: 17 punti per Adolfo Damian Berdun, con 2/4 da tre, e 14 punti per Marco Stupenengo, ancora una volta preciso al tiro. L’Amicacci chiude così la propria stagione regolare con 14 punti in 8 partite (sabato prossimo osserverà un turno di riposo). Per l’SBS Montello, cruciale sarà lo scontro dell’ultima giornata a Firenze, dove punterà a ribaltare la sconfitta dell’andata di 4 punti per sognare ancora il terzo posto.



Proprio la Menarini Firenze è stata travolta dall’Avis S. Stefano con un netto 92 a 38. Reazione forte dei vicecampioni d’Italia alla sconfitta subìta in Abruzzo sette giorni fa: domina Andrea Giaretti, sempre più top scorer dei suoi, con 29 punti, 6 rimbalzi e 6 assist; buoni numeri anche per gli altri due azzurri Sabri Bedzeti (19 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) e Dimitri Tanghe (15 punti). Firenze ancora sottotono rispetto al buon girone di andata, con il solo Da Silva (21 punti) in doppia cifra.



Infine la vittoria dello Studio 3A Millennium Basket nel derby veneto sul PDM Treviso: padovani sempre avanti nel punteggio, tentano l’allungo nel corso del secondo quarto, quando sfondano la doppia cifra di vantaggio. Treviso prova a ricucire durante la ripresa, ma il Millennium Basket controlla con maturità il vantaggio, chiudendo 68 a 60. Ennesima doppia doppia stagionale per il centro francese di Padova Abdel Boughania (22 punti, 13 rimbalzi, conditi anche da 9 assist), tira bene anche Mohamed Bargo, con 6/8 per 12 punti.







RISULTATI 9^ GIORNATA



Girone A



UnipolSai Briantea84 Cantù - Reggio Calabria Farmacia Pellicanò 89 a 39



PDM Treviso - Studio 3A Millennium Basket 60 a 68



recupero 4^ giornata: Reggio Calabria Farmacia Pellicanò – UnipolSai Briantea84 Cantù 33 a 75



Girone B



S. Stefano Avis – Menarini Wheelchair Firenze 92 a 38



SBS Montello – Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 51 a 71



CLASSIFICHE



Girone A



14 pti: UnipolSai Briantea84 Cantù



12 pti: Studio 3A Millennium Basket



3 pti: PDM Treviso



2 pti: GSD Porto Torres



0 pti: Reggio Calabria Farmacia Pellicanò



Girone B



14 pti: Deco Group Amicacci Giulianova



12 pti: S. Stefano Avis



4 pti: Menarini Wheelchair Firenze, Dinamo Lab Banco di Sardegna



2 pti: SBS Montello



Nell'immagine: Filippo Carossino contro Reggio Calabria

Credito fotografico: Vezzoli per Briantea 84