Sassari, Predda Niedda: ragazza muore precipitando da un'altezza di 13 metri

Sassari. È morta precipitando da un cornicione di cemento, in un capannone della zona industriale “Predda Niedda”, dove si era sdraiata. Il motivo della caduta non è ancora chiaro. La ragazza, Carla Lallai, 31enne originaria di Muravera, aveva trascorso la serata in una festa durata fino al mattino, insieme ad alcuni amici. È morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sassari.