Filippo Tortu, tra i successi c’è un pizzico anche di Olbia

I ringraziamenti di Tortu a Olbia

I ricordi legati a Olbia e a questa pista di allenamento sono numerosi. È stato proprio su questo terreno che il buon Filippo ha preparato un gran numero di gare ed è chiaro che tornare ad allenarsi da queste parti provoca un bel mix di emozioni e fa sempre piacere. Proprio per questo motivo ha voluto ringraziare la grande disponibilità del sindaco di Olbia, che gli ha concesso l’uso della pista di atletica.



Tortu, il secondo italiano più veloce di tutti i tempi

Non è un caso che il velocista italiano, una presenza ormai abituale nelle notizie sportive italiane degli ultimi mesi, abbia deciso di ringraziare in maniera esplicita il sindaco e l'intera città di Olbia, in cui si sta allenando e dove ha svolto buona parte del suo lavoro atletico quotidiano. La pista che ha sicuramente visto crescere Tortu in questi ultimi tempi è quella di atletica di Oliba e, nel corso degli ultimi mesi, come detto in precedenza, è diventata una sorta di seconda casa per Filippo Tortu, che scende in pista praticamente ogni giorno. Come ha spiegato lo stesso Tortu nel corso di una recente intervista, si tratta di una tappa che non può mancare fin da quando era semplicemente un bambino e a cui, ovviamente, si è affezionato notevolmente nel corso degli anni. Fino alla scorsa estate, Tortu deteneva il record italiano. L'unico azzurro in grado di scendere sotto i 10", battendo un record che è appartenuto per tanti anni a Pietro Mennea. Il tempo che è valso il record è arrivato nel 2018 a Madrid, più precisamente il 22 giugno, quando ha fermato i cronometri sul tempo di 9"99. Il milanese classe 1998 può contare, ormai su una medaglia d'oro olimpica. Quella medaglia d'oro giunta quasi a sorpresa nella finale della staffetta 4x100 maschile è stata pazzesca, un'impresa eroica che rimarrà nei cuori e nella mente di tutti coloro che hanno la passione per questa disciplina. Adesso, invece, questo primato se l'è preso Marcell Jacobs, frutto di una prestazione leggendaria nel corso dei 100 metri piani alle ultime Olimpiadi di Tokyo, in cui ha vinto una medaglia d'oro che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ad ogni modo, Tortu sicuramente, visto che si tratta di un atleta ancora molto giovane, nel corso dei prossimi anni avrà modo di togliersi ancora delle belle soddisfazioni.