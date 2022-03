Sassari.Oggi e domani sospeso il ritiro dei rifiuti ingombranti all'Ecocentro comunale e a domicilio

A causa di un incendio nella discarica di Scala Erre, è sospeso il ritiro dei rifiuti ingombranti all'Ecocentro comunale e a domicilio, oggi, lunedì 28 febbraio, e domani, martedì 1 marzo. Sarà consentito il ritiro dei rifiuti destinati al recupero (Raee, ferro, ecc. come ad esempio computer etc). Anche l'isola ecologica mobile di piazzale Segni in programma per domani sarà attiva solo per queste ultime tipologie di rifiuti. I servizi dovrebbero riprendere regolarmente mercoledì 2 marzo. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800012572 o scrivere ad ambiente@comune.sassari.it .