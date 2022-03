Distrazioni o velocità: nel 2021 sono ancora molti gli incidenti e le infrazioni stradali

L’Italia è un paese ricco di vantaggi, ma la sicurezza stradale non è il nostro forte. In Europa siamo fra le nazioni con il tasso di incidenti più alto, a causa delle distrazioni al volante o della velocità eccessiva. Non è facile destreggiarsi nelle vie cittadine con facilità, e questa è una lezione che molti automobilisti hanno purtroppo imparato a loro spese. Vediamo dunque le informazioni più utili e i motivi alla base degli incidenti stradali più frequenti.Il 2021 ha confermato una regola: il nostro Paese non brilla per la sicurezza delle strade, con gli incidenti che sono addirittura aumentati del 26%. La panoramica fornita da Istat ci conferma che in Italia si fa poca attenzione al contesto quando si guida, si violano le norme, e in linee generali si rispetta poco il codice della strada, specialmente per quel che riguarda la velocità e la precedenza. Con questi dati a disposizione, è sempre bene ricordare che esiste la possibilità di informarsi riguardo alcune polizze che possono sostenere il guidatore da eventuali costi derivati da incidenti stradali. Ad esempio, si può fare un preventivo per l’assicurazione auto su Assicurazione.it , ottenendo un maggior numero di dati utili per capire quale servizio può fare più al caso proprio.Per quel che riguarda le infrazioni, invece, la quota sfora 1 milione e 600 mila unità, quasi un record dalle nostre parti, con oltre 2,7 milioni di punti decurtati dalle patenti tricolori. Un altro fattore molto negativo è il tasso elevato di fermi e di sanzioni per guida in stato di ebbrezza, con l’etilometro che diventa spesso protagonista delle giornate dei guidatori della Penisola. Anche l’uso di sostanze stupefacenti entra in questa classifica tutt’altro che virtuosa, sebbene il tasso non sia poi così elevato.Sono sostanzialmente tre le cause principali che portano ad un incidente stradale in Italia. La prima è la distrazione al volante, una delle casistiche più frequenti in assoluto, e che purtroppo riguarda moltissimi guidatori della Penisola. Al secondo posto si trovano gli eccessi di velocità, anch’essi particolarmente diffusi dalle nostre parti e sulle nostre strade. La terza causa più frequente di incidenti stradali è il mancato rispetto della precedenza, che può a sua volta denotare distrazione o più semplicemente la disconoscenza del codice stradale (o un atteggiamento di prepotenza).In realtà la lista di cause è molto più ampia di così, e include ad esempio il mancato rispetto della distanza minima di sicurezza fra i veicoli, insieme alla mancanza di precedenza ai pedoni e ai rischi portati dal pedone che attraversa quando non dovrebbe farlo. La colpa va dunque assegnata non solo alle auto, ma anche agli altri soggetti che frequentano le strade. Si fa riferimento ai già citati pedoni, ma si devono chiamare in causa pure i motociclisti e i ciclisti, i cui comportamenti scorretti possono spesso essere alla base di un incidente stradale. Questi dati e queste informazioni sono importanti, per far capire agli italiani che sull’asfalto non si scherza, e che è fondamentale rispettare il codice della strada.