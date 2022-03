Regione Sardegna, verifica giunta, domani vertice a Villa Devoto

Fonte: «Agenzia DIRE»





- Il governatore della Sardegna, Christian Solinas, accelera sulla verifica di giunta. Non c'è ancora l'ufficialità, ma da quanto apprende la 'Dire', il presidente della Regione già domani dovrebbe convocare a VillaDevoto i segretari dei partiti che formano la coalizione di governo, per un primo confronto sul futuro assetto dell'esecutivo nella seconda parte di legislatura.Come annunciato dallo stesso Solinas poco meno di 20 giorni fa, con il via libera alla finanziaria possono dunque iniziare i ragionamenti sul rimpasto, che addirittura potrebbero portare a un azzeramento dell'attuale squadra di assessori. Ipotesi, questa, auspicata tra gli altri da uno dei fedelissimi di Solinas, il capogruppo del Psd'Az Franco Mula.