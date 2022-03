Palazzo Ducale a Sassari si illumina dei colori della Giornata mondiale delle Malattie Rare

Lanciata nel 2008 da EURORDIS – Rare Diseases Europe e dalle 65 Alleanze nazionali di organizzazioni di pazienti per malattie rare, la Giornata delle Malattie Rare ha raggiunto in questa quindicesima edizione il traguardo di migliaia di eventi realizzati in 106 Paesi.





Sassari. Nella serata di ieril 28 febbraio, la facciata di Palazzo Ducale si è illuminata di verde, fucsia, blu, i tre colori simbolo delle malattie rare. L’Amministrazione comunale ha così aderito alla Giornata mondiale delle Malattie Rare, arrivata alla sua XV edizione, come richiesto da numerose associazioni nazionali e locali che quotidianamente sono impegnate per promuovere l’equità come accesso a pari opportunità che possano valorizzare il potenziale delle persone con malattie rare.