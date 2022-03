A Sassari la 3^ edizione di "RaccontiAMO l’Autismo"

Sassari. L’ANGSA Sassari APS anche quest’anno sarà impegnata per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Uno degli eventi in programma, giunto alla 3^edizione, è l’iniziativa “RaccontiAMO l’autismo”, strettamente legato al progetto di sensibilizzazione nelle scuole che la nostra associazione porta avanti ormai da diversi anni.



Tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Sassari e provincia avranno modo di affrontare tra di loro e con gli insegnanti le tematiche di inclusione e di conoscenza del disturbo dello spettro autistico. L’iniziativa ha l’obiettivo di accendere i riflettori sulla giornata del 2 aprile per ricordare l’importanza del sostegno e del supporto alle famiglie di persone con autismo.



Fino al 2 aprile, si potrà inviare un elaborato (disegno, poesia, lettera, video) ad ANGSA SASSARI tramite e-mail (angsassarionlus@gmail.com) o WhatsApp (329 0684972) unitamente alla liberatoria.



Tutti gli elaborati saranno raccolti in un album dedicato sulla pagina Facebook dell’associazione (@angsasassari).