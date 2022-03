Voucher ristori della Regione Sardegna erogati dalle Camere di Commercio

Dal decimo giorno successivo dalla data di scadenza del bando, ciascun ente camerale provvederà a pubblicare nel proprio sito istituzionale l’elenco delle domande pervenute nel proprio ambito territoriale.













Proseguono le attività relative ai voucher “ristoro” dedicati ad alcune categorie economiche penalizzate dagli ultimi due anni di pandemia. La Regione Sardegna ha individuato come soggetto attuatore le Camere di Commercio isolane per distribuire le somme stanziate lo scorso mese di dicembre.Questo quadro comprende i quattro bandi voucher, un’indennità una tantum, agli operatori economici esercenti attività di agenti di commercio, organizzatori di eventi e congressi, intermediatori dello spettacolo ed esercenti di discoteche. Rispetto al bando iniziale, è stata procrastinata la scadenza per richiedere il voucher solo per gli agenti di commercio, al 7 marzo prossimo.I bandi sono pubblicati sui siti delle Camere di commercio di Cagliari-Oristano, Sassari e Nuoro.Le risorse disponibili messe a disposizione dalla Regione Sardegna sono 9milioni610mila euro e i contributi saranno erogati rispetto alle risorse a disposizione.I Voucher: quando, come, quali risorse.Ciascuna Camera di Commercio (Sassari, Nuoro e Cagliari-Oristano) gestirà le domande presentate e le relative procedure. Tutti i contributi saranno erogati rispetto alle risorse disponibili.Sono 8 milioni gli euro a disposizione a disposizione degli operatori economici esercenti attività di agenti di commercio; per gli organizzatori di eventi e congressi la disponibilità a livello regionale per finanziare i soggetti beneficiari sono 610mila euro. A beneficio degli operatori economici di intermediazione dello spettacolo sono complessivamente sono stati stanziati 300mila euro; mentre al bando voucher relativo agli operatori economici delle discoteche le risorse disponibili corrispondono a 700mila euro.Le imprese che vorranno presentare la loro richiesta dovranno presentare la domanda di contributo esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART (https://restart.infocamere.it) le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sui siti: Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (www.caor.camcom.it), Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it) e Camera di Commercio di Nuoro (www.nu.camcom.it). Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.