Guè Pequeno apre il tour nazionale al porto turistico di Alghero

Questa mattina ad Alghero la conferenza stampa di presentazione della nuova coinvolgente rassegna Alguer Comedy, in programma dall'8 aprile con i più apprezzati artisti della comicità. Col sindaco di Alghero Mario Conoci e il presidente della Fondazione Andrea Delogu, presenti l'assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco e il vicepresidente della Fondazione Pier Paolo Carta. E' stata anche l'occasione per annunciare il primo grande evento della stagione musicale: il 18 giugno Gué apre il tour nazionale con l'atteso concerto presso la banchina del porto turistico di Alghero. Il concerto, già previsto nel periodo di Capodanno ma annullato a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, manterrà lo stesso format. Un vero e proprio regalo alla città: l’ingresso sarà libero con prenotazione obbligatoria (prevista una commissione di prenotazione tutti i dettagli in settimana). Lo spettacolo con una delle più grandi stelle del firmamento rap italiano, idolo dei teenager già dall'epoca dei Club Dogo, sarà soltanto il primo di una lunga serie di eventi che impreziosiranno la primavera-estate della Riviera del Corallo: il programma completo sarà presentato con largo anticipo, entro il mese di aprile, ha assicurato il presidente Andrea Delogu, che insieme al suo vice Pier Paolo Carta ha ringraziato la struttura e l'amministrazione per l'importante sostegno incassato per la definizione di un grande calendario di manifestazioni.



Il Sindaco Mario Conoci: “Riprendiamo da subito con i grandi eventi, recuperiamo il filo interrotto a Capodanno e ripartiamo con la programmazione. Alghero investe e promuove il 2022 con grande fiducia. Guardiamo alla stagione che si avvicina aprendo con una straordinaria serie di appuntamenti con la comicità che Alguer Comedy propone. Nel frattempo lavoriamo per programmare la continuità degli eventi cercando di mettere a disposizione più celermente possibile il sito più importante per la stagione dei concerti all’aperto, quello di Maria Pia”.



L’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco: “Alguer Comedy è il segno dell’ inizio di stagione con ottimismo. Guardiamo con fiducia al prosieguo. Ricettività, commercio, turismo: vogliamo ripartire e abbiamo una prospettiva di grande respiro che si prevede densa di grandi eventi e ricadute positive per la città”.



Di seguito prezzi biglietti dei primi quattro eventi della rassegna Alguer Comedy in programma al Teatro Civico. Maggiori dettagli sugli eventi e aggiornamenti sui canali di vendita su www.algheroturismo.it.



8 APRILE - STEFANO NOSEI



platea 15 €

palchi loggia 1,2,3 12 €

loggione 10 €



29 APRILE - RUGGERO DE I TIMIDI



platea 15 €

palchi loggia 1,2,3 12 €

loggione 10 €



14 MAGGIO - KATIA FOLLESA & ANGELO PISANI



platea 20 €

palchi loggia 1,2,3 16 €

loggione 12 €



27 MAGGIO - PANPERS



platea 20 €

palchi loggia 1,2,3 16 €

loggione 12 €



ABBONAMENTO 4 SERATE 55€ platea, 45€ loggia 1-2-3, 35 € loggione