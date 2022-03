Completati i lavori del mattatoio comunale di Sassari: ora manca solo la certificazione sanitaria

Sassari. Dopo 25 anni sembra finalmente concretizzarsi il mattatoio comunale di Sassari, realizzato nell'area industriale di Truncu Reale. Superata positivamente l'ultima conferenza di servizi tenutasi tra il Comune di Sassari, il Consorzio Industriale e l'imprea COGEMAT, manca ora solo il nulla osta sanitario che si spera possa arrivare al più presto.

In mattinata si è tenuto il sopralluogo della IV Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Manuel Alivesi, che ha potuto constatare lo stato dell'arte.Nella superficie di 2.500 metri quadri, che sarà al servizio non solo dell'ambito comunale, sono presenti due linee di macellazione, per ovini e suini, ma la struttura è predisposta anche per i bovini.

Tutto pronto quindi, Sanità permettendo.