Fiat 500 Club Italia: un anno di grandi risultati anche in Sardegna

Il Fiat 500 Club Italia ha chiuso il 2021 con un brillante risultato per quanto riguarda il numero dei soci: sono stati quasi 22.000 gli appassionati della mitica bicilindrica che hanno scelto questa grande associazione con sede a Garlenda (SV), ma rappresentanze in tutta Italia, Sardegna compresa. Il sodalizio dedicato alla piccola grande auto può infatti contare su una squadra composta da sette fiduciari, responsabili di altrettante aree geografiche denominate Coordinamenti. Si tratta di Gianni Carbini (Medio Campidano), Giacomino Deiana (Tempio Pausania), Antonio Deiana (Olbia), Silvana Meloni (Oristano), Franco Piras (Cagliari), Antonio Sanna (Oliena – Nuoro) e Domenico Giuseppe Sotgiu (Alghero), quest'ultimo che ricopre anche il ruolo di referente regionale. Anche in questo difficile biennio, caratterizzato dalle limitazioni agli eventi imposti dalle norme per il contrasto della malattia Covid-19, il Fiat 500 Club Italia ha continuato ad impegnarsi per i propri soci e a realizzare, quando possibile, raduni ed altre iniziative che coniugano passione per il motorismo storico e per la scoperta del territorio. Uno dei punti di forza degli appuntamenti organizzati dai Coordinamenti sardi sono i tour più o meno lunghi, a volte della durata di più giorni, con la possibilità di visitare borghi, aree naturalistiche, siti archeologici e monumenti vari – il tutto a bordo delle Fiat 500 storiche – attirano sia i cinquecentisti locali sia equipaggi provenienti dal “Continente”. Ad esempio, nel settembre 2020 i partecipanti hanno potuto compiere un itinerario che, iniziato ad Alghero, li ha condotti al sito nuragico di Barumini e al pozzo di Santa Cristina passando per Bosa Marina; poi, percorrendo 250 km, i cinquini sono giunti a Cagliari e hanno potuto godere della bellezza delle spiagge di Calasetta, Porto Pino, Chia Laguna, Pula, Villasimius e Costa Rei. Poi la parte dell'entroterra, sulla SS Orientale Sarda, e tappe a Mamoiada, Orgosolo, Oliena sino ad Orosei, ultima tappa di alloggio. A chiusura del tour, l'isola di Tavolara ed il suo arcipelago.



Nel luglio 2021 il Fiat 500 Club Italia ha realizzato il 1° World Wide Meeting, una tre giorni con un centinaio di eventi in tutto il Paese e in una ventina di nazioni estere. Anche la Sardegna ha fatto la sua parte, riunendo gli appassionati a Cabras, per visitare il Museo Civico “Giovanni Marongiu” ed ammirare, tra le altre cose, le statue dei “giganti” di Mont’e Prama. Nell'ottobre 2021 una rappresentanza di cinquecentisti ha assistito il team composto da Carmelo Cappello Francesco Cozzula.4° Rally Storico Costa Smeralda, mentre a dicembre oltre quaranta vetture si sono date appuntamento sul piazzale della chiesa romanica di Santa Maria a Uta per il raduno “Monumenti in 500”. A Tempio Pausania, inoltre, è tappa obbligata per ogni cinquecentista o appassionato di veicoli d'epoca in generale una visita alla collezione curata da Giacomino Deiana, il Museo “Piccoli e Grandi Motori”, che espone naturalmente molto materiale a tema 500, ma non solo, anche tanti altri mezzi a due e quattro ruote, oggettistica e opere d'arte. Ma l'attività del Club non riguarda solo i raduni e i viaggi. I fiduciari hanno il delicato compito di assistere i soci, di spiegare loro i numerosi vantaggi derivanti dall'associazione e che consistono ad esempio nella possibilità di usufruire delle convenzioni con importanti aziende in materia di assicurazioni, trasporti, servizi, cultura, ricettività turistica e così via. Importanti anche i consigli in tema di manutenzione e restauro delle vetture: ricordiamo che il Club è federato ASI e quindi è possibile ottenere tutte le certificazioni come il CRS o la cosiddetta “Targa Oro”. Gli appassionati sardi sono giustamente molto orgogliosi della loro terra, che amano girare con i piccoli cinquini, accogliendo gli amici che vengono dal resto del Paese e, perché no, dall'estero, dato che la 500 è amatissima in tutto il mondo. Far parte della grande famiglia del Fiat 500 Club Italia è per loro la garanzia di un supporto costante e di particolare attenzione alle esigenze dei soci.