Promocamera Sassari:conoscenze e competenze digitali nelle attività formative per il 2022

Le imprese , le organizzazioni imprenditoriali, gli aspiranti imprenditori aventi sede nel Nord Sardegna, che partecipano ai corsi organizzati da Promocamera potranno beneficiare del Voucher erogato dalla Camera di Commercio di Sassari, pari al 40% della quota di partecipazione. Maggiori informazioni su www.promocamera.it





Tenuto conto che gli ultimi due anni ci hanno consegnato un sistema economico e produttivo più tecnologico ed in incoraggiante progresso, che è stato in grado di attenuare gli effetti del lockdown ma che evidenzia ancora difficoltà ad approcciarsi alla trasformazione digitale in atto, Promocamera intende creare le condizioni per colmare il gap delle imprese nell’utilizzo del digitale e implementare l’attività di formazione come strumento strategico per favorire la qualificazione, sotto il profilo dell'innovazione, del tessuto imprenditoriale del nord Sardegna.Partendo dal Rapporto sulla “Previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2020-2024)”, elaborato da Unioncamere nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior, l’aggiornamento riguarderà tematiche coerenti con la crescente domanda di personale da inserire in azienda con elevate conoscenze e competenze digitali.“E' necessario far acquisire alle imprese una piena consapevolezza che la transizione digitale è in grado di fornire adeguate soluzioni per lo sviluppo del loro business, non solo per superare momenti difficili come quelli appena trascorsi- dice il presidente di Promocamera Francesco Carboni- questo approccio può e deve diventare il vero cardine della ripartenza: generatore e propagatore di innovazione diffusa. Grazie alle azioni previste dal nostro Programma annuale di attività e dai numerosi progetti comunitari gestiti da Promocamera nel corso di quest’anno”.Promocamera e la Camera di Commercio di Sassari confermano l’impegno per il miglioramento delle competenze manageriali compatibili con le esigenze delle imprese -soprattutto di micro, piccola e media dimensione che caratterizzano il tessuto imprenditoriale locale- adoperandosi per fornire alle imprese del nord Sardegna tutte le necessarie competenze digitali, sia quelle di base che quelle più avanzate e ad alto valore aggiunto, focalizzando l’attività formativa nello sviluppo delle competenze digitali, di strumenti di comunicazione visiva e multimediale e digital marketing, anche attraverso un continuo dialogo e un costante coinvolgimento con gli enti del territorio (Università, Enti Locali e Associazioni di categoria).Le direttrici principali sulle quali Promocamera svilupperà la propria attività di formazione d’impresa e classe dirigente saranno: “Pianificazione e controllo della Gestione d’impresa”; “Project Management” e “Social media management for business” (che prenderanno avvio già dal mese di marzo); Formazione e assistenza tecnica presso il Centro di Competenze trasfrontaliero per startup, con corsi su “Strategie commerciali e di Marketing“ “Transizione digitale” e “Organizzazione e management dei servizi”.Promocamera, inoltre, è stata inserita dalla Regione Sardegna nell’elenco regionale di Alta formazione previsto dal Programma per la Formazione Professionale di Alto Livello “Sardinia HVET 2021-2023” e nei prossimi mesi sarà impegnata nell'attivazione di percorsi formativi particolarmente innovativi nelle aree tematiche Innovazione tecnologica, Turismo e Agroalimentare.