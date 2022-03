Attenzione alle richieste ingannevoli via mail: l'allarme della Camera di Commercio di Nuoro

L’Autorità, che già in passato ha sanzionato per pratiche commerciali scorrette, per aiutare le imprese a difendersi ha pubblicato il vademecum "Io non ci casco! - Bollettini e moduli ingannevoli- Vademecum anti-inganni dell’Autorità Antitrust contro le indebite richieste di pagamento alle aziende” disponibile anche sul sito della CCIAA di Nuoro.





Presso gli uffici della camera di Commercio di Nuoro sono pervenute numerose segnalazioni di comunicazioni ingannevoli ricevute dalle imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio. Alcuni soggetti privati, ovviamente in modo fraudolento, utilizzano il nome della Camera di Commercio o diciture simili alla denominazione dell’Ente camerale o dei suoi dei servizi, al fine di indurre le imprese alla comunicazione di dati o al pagamento di somme tramite bollettino postale, bonifico, ecc.Pare che tali comunicazioni ingannevoli vengano inviate con maggiore frequenza in occasione dell'iscrizione dell’impresa al Registro delle Imprese o nel periodo di versamento del diritto annuale.Si tratta di pratiche commerciali scorrette che vengono messe in atto da soggetti privati in modo fraudolento, a danno delle imprese locali. Tali soggetti nulla hanno a che fare con le Camere di Commercio e con gli adempimenti obbligatori per le imprese.Le imprese, prima di pagare o comunicare dei dati, sono invitate a verificare la provenienza dell’avviso ricevuto: per sapere se si tratti di un adempimento obbligatorio o di un'offerta commerciale scorretta è possibile chiedere chiarimenti alla Camera di commercio (telefonando al n. 0784242500 o scrivendo a urp@nu.camcom.it), oppure alla propria Associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia.Accertato che la comunicazione non proviene dalla Camera di commercio, l'impresa può effettuare una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato tramite il sito istituzionale. L'AGCOM avvierà un'indagine e al termine si pronuncerà sull'ingannevolezza o meno della comunicazione oggetto di segnalazione.