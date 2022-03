Il SuperEnalotto premia la Sardegna: centrato un “5” da quasi 52 mila euro

La Sardegna torna a sorridere grazie al SuperEnalotto. Nel concorso del 3 marzo, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 51.791,97 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il caffè di via della Sapienza 29 a Seui, nella provincia del Sud Sardegna. Il Jackpot, intanto, arriva a 166,4 milioni di euro, che verranno messi in palio nell'estrazione di sabato. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre l'ultimo "6" in Sardegna è arrivato il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.