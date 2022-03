Prospettive formative per gli allievi al centro dell'incontro tra Università di Sassari e Canopoleno

Sassari. Un confronto per conoscere meglio i percorsi che si potranno intraprendere una volta raggiunto il diploma. È nato così l’incontro al Convitto nazionale Canopoleno con l’Università di Sassari. Per approfondire i corsi e le opportunità offerte dall’Ateneo sassarese. E i ragazzi delle quarte e delle quinte dei quattro licei – Classico, Europeo, Scientifico Internazionale e Sportivo – hanno dimostrato grande interesse per i contenuti proposti dall'iniziativa. Un interesse colto dal rettore dell’università sassarese, Gavino Mariotti che ha spiegato alla nutrita platea l’importanza di seguire le proprie aspirazioni e passioni. In un percorso formativo che si può trovare anche in una facoltà sassarese.



“È stato un bel momento di confronto, conoscenza e crescita per i nostri allievi – sottolinea il rettore del Convitto nazionale Canopoleno – che per primi insieme ai loro docenti hanno caldeggiato questo incontro. È importante che le istituzioni formative dialoghino e si confrontino per dare ai giovani la possibilità di fare la scelta più opportuna conoscendo al meglio il panorama che li circonda.” Una cosa è certa, i ragazzi del Canopoleno, d’ora in avanti avranno le idee più chiare per decidere quale potrà essere la strada che intenderanno intraprendere per proseguire la loro formazione.