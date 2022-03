Basket in carrozzina, la Briantea vince il Girone A, podio per Porto Torres e Firenze

Si è chiusa sabato 5 marzo la stagione regolare di Serie A di pallacanestro in carrozzina: da recuperare una sola partita (Gsd Porto Torres contro Farmacia Pellicanò Reggio Calabria, in programma alle ore 15 di domenica 6 marzo) ininfluente però ai fini delle classifiche finali dei due gironi.



La UnipolSai Briantea84 Cantù mette il punto esclamativo su una regular season perfetta, inanellando l’ottava vittoria su otto incontri, nello scontro al vertice del gruppo A contro lo Studio 3A Millennium Basket: i canturini venivano dal +24 dell’andata, margine di assoluto confort da difendere per evitare il sorpasso in testa al girone, e hanno amministrato il match con maturità e sicurezza fino al 71 a 56 finale. MVP è il veterano britannico Ian Sagar, che segna 23 punti (10/16 dal campo) catturando anche 16 rimbalzi. Ottima anche la prestazione del capitano azzurro Filippo Carossino, con 21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, che lo confermano come miglior assistman del campionato. Padova tiene a lungo bene il campo, mandando in doppia cifra quattro quinti del quintetto base, ma alla lunga la differenza di valori sul parquet finisce per emergere.



Bella e cruciale – nel girone B – la vittoria casalinga della Menarini Volpi Rosse Firenze, che spazza via 71 a 51 l’SBS Montello e, approfittando della contemporanea sconfitta della Dinamo Lab, chiude la stagione regolare della prima annata in Serie A della propria storia con un terzo posto prestigioso. Brilla nel match Giacomo Forcione, che disegna basket in attacco, favorendo con i suoi assist i 17 punti di un altrettanto decisivo Alessandro Boccacci. Doppia doppia del brasiliano Da Silva (19 punti e 11 rimbalzi). La partita viene di fatto decisa da un parziale di 13 a 0 che arriva a cavallo tra primo e secondo quarto, da cui Bergamo non si rialza più.



Scala quindi al quarto posto la Dinamo Lab Banco di Sardegna, che culla sogni di gloria per due quarti nel match casalingo contro l’Avis S. Stefano, prima di crollare in una ripresa durante la quale segna solo 17 punti in 20 minuti, subendone di contro 43 (fino all’80-53 della sirena). Domina, come spesso accade, Sabri Bedzeti, autore di 23 punti e 10 rimbalzi in appena tre quarti passati in campo, ma ottima anche la prestazione dell’altro azzurro Dimitri Tanghe, con 20 punti (7/9 da due e 2/4 da tre) e 10 assist. S. Stefano prova così a lasciarsi dietro le spalle la brutta notizia arrivata in settimana relativa alla squalifica del proprio capitano Enrico Ghione fino al prossimo mese di dicembre.



Ed è podio nel girone A anche per il GSD Porto Torres, a cui basta la prima vittoria nel previsto back to back contro la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria per sopravanzare un PDM Treviso penalizzato di 3 punti in classifica. Nella vittoria 75 a 46, i lunghi Hadiazhar e Gray combinano per 36 punti complessivi, a cui si aggiunge il contributo dell’eterno Fabio Raimondi, in doppia cifra con 11 punti. Per i calabresi, a cui i 24 punti del lungo Sripirom non sono bastati per rimanere in partita, l’obiettivo nel recupero di domenica è evitare l’ottava sconfitta consecutiva.



Negli accoppiamenti dei playoff Scudetto (e della Final Four di Coppa Italia, in programma il 29 e 30 aprile), quindi ci sarà l’incrocio in semifinale tra UnipolSai Briantea84 Cantù e Avis S. Stefano da una parte e tra Deco Metalferro Amicacci Abruzzo e Studio 3A Millennium Basket. La post-season partirà a fine marzo, con le finali Scudetto al via dal 14 maggio.



10^ GIORNATA – RISULTATI



Girone A



GSD Porto Torres – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria 75 a 46



Studio 3A Millennium Basket – UnipolSai Briantea84 Cantù 71 a 56



Girone B



Dinamo Lab Banco di Sardegna – Avis S. Stefano 53 a 80



Menarini Volpi Rosse – SBS Montello 71 a 51







CLASSIFICHE



Girone A



16 pti: UnipolSai Briantea84 Cantù



12 pti: Studio 3A Millennium Basket



4 pti: GSD Porto Torres (una partita in meno)



3 pti: PDM Treviso



0 pti: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria (una partita in meno)







Girone A



14 pti: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo e Avis S Stefano



6 pti: Menarini Volpi Rosse Firenze



4 pti: Dinamo Lab Banco di Sardegna



2 pti: SBS Montello







Foto ufficio stampa Briantea84: Filippo Carossino contro Padova