Calcio: il Latte Dolce sconfitto ad Aprilia 1-0

Sassari. Una trasferta non positiva, quella di questo pomeriggio del Latte Dolce Calcio. I sassaresi sono stati sconfitti dall'Aprilia, con il risultato di 1-0.



Il gol decisivo è arrivato al 96', ed è stato firmato da Njambe.

La 23esima giornata di Serie D Girone G, porta ai pontini 3 punti.





Seconda sconfitta consecutiva subita nel recupero dal Sassari Calcio Latte Dolce, che viene sconfitto per 1-0 dall'Aprilia allo stadio "Quinto Ricci". I sassaresi rimangono così a 16 punti in classifica a -8 dal Cassino e dal Gladiator.Nei primi 10' si segnalano due occasioni, ma sia Bernardini che Piga, non si rendono particolarmente pericolosi. Otto minuti più tardi prima occasione per i ragazzi di mister Scotto: Tedde ci prova dalla lunga distanza, ma Salvati para in tuffo rifugiandosi in calcio d'angolo.Nel corso della prima frazione le due squadre giocano un match senza particolari occasioni da rete e al 35’ arriva la prima azione laziale: punizione di Santarelli e Carboni devia in calcio d’angolo.La prima frazione di gioco scivola via senza nessuna particolare emozione e si va al riposo sullo 0-0.Nel secondo tempo parte bene l'Aprilia e Njambé prima prova a rendersi pericoloso con un tiro cross che attraversa tutta l'area di rigore, poi due minuti più tardi con una conclusione che termina di poco a lato.Al 66' l'Aprilia rimane in 10 per l'espulsione di Rosania. Il Sassari Calcio Latte Dolce prova a portare a casa i tre punti prima con Bilea e poi con Bartulović, ma Salvati non si fa cogliere impreparato. Al 96' all'ultima azione arriva l'ennesima beffa stagionale: sugli sviluppi di calcio d'angolo, sponda di testa di Battisti, tiro di Njambè, che supera Carboni e regala il successo ai suoi. Da segnalare, all'82' l'espulsione di Cannas.Aprilia: Salvati P.; Pollace (29’st Mannucci), Rosania, Talamonti, Ceka (41’st Milani); Succi, Falasca, Bernardini, Santarelli; Pezone (41’st Battisti), Cruz (13’st Njambe) A disp. Salvati G., Milani, Battisti, Moreschini, Delli Colli, Proia, Vasco. All. GalluzzoSassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Piga, Cabeccia, Medico, Di Marco (36’st Grassi); Gianni, Tedde, Saba (1’st Bilea); Cannas, Bartulovic, Palombi A disp. Casillo, Fusco, Cassini, Piredda, Nurra, Altea, Zecchinato All. ScottoMarcatore: 51’st NjambeAmmonizioni: Medico, Santarelli, Palombi, Piga, PezoneEspulsioni: Rosania (A) al 21’st per gioco violento, Cannas (S) al 37’st per gioco violentoRecupero: 1’pt, 6' st