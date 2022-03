Piero Bucchi, post Trento Vs Dinamo Sassari: "La volevamo vincere a tutti i costi"

“Dopo un mese che non giochi le scorie da buttare fuori erano tante, ma siamo stati bravi a combattere, a conquistare i due punti nonostante le percentuali, la difesa è stata veramente la chiave di volta, sono molto felice di come i ragazzi si sono applicati”





È un Bucchi prova dall’intensità del match ma felicissimo quello che si presenta in sala stampa nel dopo partita:“Volevamo fortemente la vittoria, sapevamo che non sarebbe stata facile soprattutto dal punto di vista del ritmo e degli errori, abbiamo sbagliato delle scelte, perso dei palloni, tirato con il 21% da 3 punti, ma siamo stati una squadra. Abbiamo difeso in maniera eccellente, tenere Trento a 66 punti è un grande merito, siamo rimasti compatti e uniti anche nei momenti difficili, riuscendo a girare l’inerzia a rimbalzo nel corso del match. I 16 rimbalzi offensivi sono stati determinanti come il lavoro di tutta la squadra nella nostra area. Siamo molto contenti, non potevamo essere al massimo, abbiamo saltato le partite con Trieste e Virtus, ci siamo presentati alle Final Eight in condizioni minime, oggi abbiamo cominciato a raccogliere un primo mattoncino del nostro lavoro per tornare ad essere quelli che eravamo prima della sosta.”