Assicurazione moto: l'offerta più conveniente di marzo 2022

Dare con certezza una risposta a questa domanda non è cosa semplice perché molte sono le variabili che intervengono a comporre l'offerta per la sottoscrizione di una polizza RCA per assicurazione moto. Inoltre, di recente, è intervenuto anche il governo Draghi a rimescolare le carte apportando modifiche in senso peggiorativo, secondo le compagnie assicurative, alla CARD: acronimo che sta per Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto. Il meccanismo della CARD, istituito a partire dal 2007, permette a chi subisce un incidente di essere risarcito dalla propria assicurazione. La compagnia della controparte provvederà a versare il dovuto direttamente alla compagnia di chi ha subìto il sinistro.

La convenzione tra le compagnie per il risarcimento diretto, fino a prima della formalizzazione dell’articolo 27 del recente DDL Concorrenza, era riservata esclusivamente alle compagnie italiane operanti in Italia. Con l’entrata in vigore del DDL Concorrenza, la convenzione CARD verrebbe estesa, se non interviene qualche correttivo, anche alle compagnie estere che operano in Italia e questo comporterebbe un generalizzato aumento delle polizze assicurazione moto per via della sparizione delle offerte NO-CARD, la cui disponibilità funzionava da calmiere dei prezzi.



Lo spazio entro cui valutare la qualità di un preventivo assicurazione moto rimane tuttavia ampio, nonostante le variabili che incidono sul premio indipendentemente dalla volontà delle compagnie assicurative e degli utenti. Puoi comunque ottenere l'assicurazione moto più economica con Allianz Direct, azienda leader nelle assicurazioni online che basa la sua offerta per l'assicurazione moto su una felice sintesi di convenienza e qualità, corredata anche da un'ampia scelta di garanzie accessorie. Primariamente, in considerazione della peculiarità delle due ruote, sono disponibili 2 offerte distinte, pensate per chi usa la moto per tutto l'anno e per chi, invece, non la usa nei periodi freddi. Con le offerte di Allianz Direct è possibile scegliere tra Moto Free e Moto Sempre. Nel primo caso l'assicurazione moto potrà essere sospesa fino a un massimo di 12 mesi consecutivi.

Tra le garanzie accessorie non può mancare, per chi non ha un garage a disposizione, la garanzia Atti Vandalici, pensata per mettere al riparo il proprio mezzo da ogni sorta di vandalismo a cui, il veicolo, può essere soggetto quando parcheggiato in strada. Sulla falsariga della precedente, anche la garanzia Furto e Incendio deve essere tenuta in considerazione, soprattutto se si tratta di un modello nuovo o di pregio. La garanzia Collisione Moto apporta un ulteriore beneficio in quanto, in caso di sinistro, copre i danni causati dal cliente Allianz Direct alla propria moto; li indennizza anche quando la controparte è priva di copertura assicurativa o quando è l’impatto fortuito con un animale a causare danni al mezzo. Queste sono solo alcune delle garanzie accessorie rese disponibili da Allianz Direct per proteggere al meglio la propria moto. La lista completa è consultabile sul sito web www.allianzdirect.it.