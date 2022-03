Poste Italiane, in provincia di Sassari un 8 marzo all'insegna della parità di genere

Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante è inoltre tra le 19 aziende a livello mondiale che hanno superato in ogni fascia retributiva il gender pay gap. Nella classifica globale stilata da Equileap, organizzazione leader che elabora dati e approfondimenti sulla parità di genere in ambito corporate, Poste Italiane è tra le 5 aziende italiane ad entrare tra le Top 100.













Poste Italiane si conferma un’azienda in ‘rosa’ anche in provincia di Sassari. La quota di dipendenti donne è del 66% di cui 21 ricoprono ruoli manageriali, e sono 40 gli uffici postali della provincia con direttori donne. Infine, sono 21 le sedi completamente al femminile.Tra gli uffici postali “all pink” della Filiale sassarese di Poste Italiane c’è la sede di Calangianus guidata dalla direttrice Erika Virgilio e che vede al suo fianco, in qualità di operatrici di sportello, le sue colleghe Simona Carbonella, Manuela Deiana, Laura Ricciardi e Giusy Pittorru.“Per una grande azienda come Poste Italiane – commenta la direttrice - che ricopre un ruolo di primaria importanza nel paese, saper gestire la diversità è fondamentale per creare valore, non solo dal punto di vista interno e gestionale ma anche e soprattutto nei rapporti con i clienti. Ogni azienda dovrebbe promuovere la diffusione di una cultura d’impresa inclusiva volta a garantire il rispetto delle pari opportunità, considerando il valore di ogni persona a prescindere dal suo genere e della sua situazione. Ogni risorsa deve essere considerata fondamentale per lo sviluppo e la crescita aziendale. Penso che in questo Poste Italiane sia da considerare un esempio per le varie realtà del nostro paese.”“Sono arrivata a Calangianus da poco più di un mese – aggiunge Erika - ma con le colleghe mi sono trovata da subito molto bene, c’è una grande sintonia. Siamo in cinque, ci si capisce al volo, siamo una squadra proattiva tutta al femminile, si lavora insieme e ci si aiuta come un vero team. La nostra forza è l’organizzazione e la volontà di far fronte comune”.Grazie anche ai risultati raggiunti in provincia di Sassari, le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index (GEI) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione. Il Gender-Equality Index misura le performance aziendali sulle politiche di parità di genere e di trasparenza nella rendicontazione dei dati e delle informazioni di settore e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di gender equality.Nell’edizione 2022 Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il suo risultato rispetto all’anno scorso, ottenendo ancora una volta una valutazione ben al di sopra del punteggio medio delle società valutate nel GEI.