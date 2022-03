Coronavirus Sardegna. Oggi registrati 2063 nuovi casi: in forte calo le terapie intensive

SARDEGNA 8 MARZO 2022

Sul territorio, di 185.834 casi positivi complessivamente accertati, 51.954 (+546) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 34.383 (+291) nel Sud Sardegna, 21.640 (+203) nella provincia di Oristano, 28.711 (109) nella provincia di Nuoro, 49.134 (+914) nella provincia di Sassari.







In Sardegna si registrano oggi 2063 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1796 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13831 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 ( - 6 ).I pazienti ricoverati in area medica sono 323 ( stesso dato di ieri ).24083 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 709 ).Si registrano 11 decessi: una donna di 83 anni e un uomo di 73, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due donne di 69 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 89 anni, residente nella provincia di Oristano; tre uomini di 75, 79 e 84 anni, residenti nella provincia di Sassari e tre decessi nella provincia di Nuoro.