Questura di Sassari, questa mattina tavola rotonda in occasione dell'8 marzo

L’evento si è svolto nel pieno rispetto della vigente normativa volta a prevenire la diffusione del Covid–19.













In occasione dell’8 marzo 2022, Giornata internazionale della donna, la Questura di Sassari ha organizzato una tavola rotonda, nell’aula “Giovanni Palatucci”, per riflettere sulle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, attraverso le testimonianze di alcune professioniste impegnate in diversi settori della società civile.All’incontro, in particolare, sono intervenuti, oltre ad alcune rappresentanti della Polizia di Stato, anche il Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, la Dott.ssa Luisella Paola Fenu, il Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università degli Studi di Sassari, Dott.ssa Carla Bassu, il Direttore Generale della Dinamo Basket, Dott.ssa Viola Frongia e la coordinatrice U.S.C.A. Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, Dott.ssa Anna Rosa Negri.Alla presenza del Prefetto di Sassari, il Questore ha ricordato come la Polizia di Stato, con l’istituzione del Corpo di Polizia femminile nel 1959, abbia anticipato l’ingresso delle donne nella Pubblica Amministrazione, avvenuto per tutti le altre funzioni pubbliche solo nel 1960, dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale. Già da tempo nella Polizia di Stato le donne rivestono posizioni apicali, e anche l’ultima barriera è stata da qualche anno abbattuta, essendo stato affidato alle donne il comando dei Reparti Mobili e l’immissione nei relativi ruoli operativi.L’evento è stato impreziosito dall’esposizione di alcune opere, raffiguranti volti di donne, del Maestro Angelo Maggi, pittore sassarese di fama internazionale, allestita nella Hall della Questura.Per gentile concessione dell’artista le opere resteranno a disposizione degli utenti della Questura fino al 14 marzo.All’iniziativa hanno partecipato i ragazzi del Liceo Classico “C.D. Azuni” di Sassari, che si apprestano a diventare cittadini attivi della società.I lavori della Tavola Rotonda si sono conclusi con l’omaggio musicale della violoncellista Carla Nieddu, che ha eseguito una sonata di J.S. Bach.