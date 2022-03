8 marzo, Sassari omaggia tre donne che hanno dato lustro alla città

Tre donne, tre figure che con il loro carisma, le loro competenze e la loro storia, hanno dato lustro a Sassari. A Lucia Toschi Pilo, Carmen Usai e Alessandra Mura l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare tre targhe per ringraziarle di quanto hanno fatto per la città. La cerimonia si è tenuta oggi, 8 marzo, Giornata internazionale della Donna, nella sala del Consiglio di Palazzo Ducale, durante l’Assemblea civica.«In questa occasione nella quale dedichiamo un pensiero a tutte le donne, ritengo doveroso dedicarne uno particolare a tutte quelle che stanno vivendo il dramma della guerra e in maniera ancora più attuale alle donne ucraine che hanno perso la vita o che sono state costrette ad abbandonare le proprie case, portando con se i propri figli a causa dello scatenarsi del recente conflitto» ha detto il presidente Maurilio Murru. Murru e il sindaco Nanni Campus hanno consegnato i riconoscimenti a Lucia Toschi Pilo, la signora più anziana dei gremi del Gremio dei Viandanti, come simbolo delle donne di tutti i gremi e del loro prezioso contributo; a Carmen Usai, figura storica dello sport sassarese e ad Alessandra Mura, sassarese, opera nel campo della scenografia e della filmografiaSi tratta di un progetto partito già nel 2019, per volontà della presidenza del Consiglio comunale e inserito nel più ampio percorso di “Non solo un giorno”, che la pandemia aveva sospeso per essere poi ripreso nel 2021. L’obiettivo è ricordare e valorizzare figure femminili che con le loro capacità hanno dato e danno prestigio a Sassari.