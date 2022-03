Ucraina. Domani a Cagliari in arrivo 60profughi. Chessa "Sardegna solidale con un popolo che soffre"

Gli ucraini hanno già una destinazione precisa e saranno ospitati prevalentemente da parenti o conoscenti che già vivono in Sardegna.

















Domani, alle 12.30, nel piazzale Marco Polo a Cagliari, l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, accoglierà circa 60 profughi ucraini, prevalentemente ragazzi e ragazze, tra i 3 e i 17 anni, accompagnati dalle mamme, che arriveranno a bordo di un bus."Ancora una volta, la Sardegna dimostra concretamente solidarietà e vicinanza nei confronti di un popolo che sta soffrendo - ha detto l'assessore Chessa - In questo caso, l'impegno dei sardi è a favore della comunità ucraina, perfettamente integrata in tutta l'Isola. Anche la macchina organizzativa della Regione si sta adoperando con tutte le forze per sostenere chi, vittima di una pesante emergenza bellica, ha bisogno di serenità e assistenza. Nella speranza che la diplomazia, al più presto, possa mettere fine al conflitto".