Questa sera Trieste Vs Dinamo Sassari recupero della 19^ di campionato

Bucchi (4-1 negli scontri con Ciani) vuole vedere la stessa identità difensiva vista contro Trento, squadra continua con una chiara identità e pronta ad accelerare in campo aperto e mettere in gas le proprie bocche da fuoco come Logan e Bendzius. Verifica importante sotto canestro contro Konate e Delia, il coach si aspetta molto da Burnell, che ha disputato un match eccellente contro l’Aquila, chiudendo con 27 di valutazione.





MEDIA: Partita che sarà trasmessa in diretta su Discovery + alle 20, mentre DinamoTV proporrà live la Web Social Cronaca e tutto il post partita con highlights e conferenza stampa di coach Bucchi.





. All’andata la Dinamo toccò uno dei punti più bassi del proprio inizio di stagione, andando sotto di oltre 30 punti in casa (finì poi 74-83), adesso è un’altra storia, ma Trieste rimane avversario durissimo, ostico, quadrato, che ha chiuso al 3° posto un girone di andata eccezionale, da vera rivelazione del campionato e ora lotta per entrare ai playoff. Oggi, alle 20 va in scena il recupero della 19^ giornata con la Dinamo che è salita all’ottavo posto, mentre Trieste nonostante lo stop casalingo è ancora 4^ avendo una partita in meno delle dirette concorrenti. Sassari ha raggiunto Trieste subito dopo la partita con Trento e si è già allenata nel capoluogo giuliano. Rientrerà poi in Sardegna giovedì mattina.