Sassari. Gare casalinghe della Dinamo: tornano i biglietti per il PalaSerradimigni

Ricordiamo che sabato sera le Women giocheranno contro Lucca alle 20:30 (diretta su LBF Tv e Web Social Cronaca su Dinamo Tv), mentre la partita della maschile di domenica contro Tortona è in programma alle 18:00 (Discovery + e Web Social Cronaca su Dinamo Tv





. Importanti novità per le prossime gare casalinghe della Dinamo, a partire dal 12 marzo con Lucca per quanto riguarda il femminile e per il 13, quando i ragazzi di coach Bucchi affronteranno in casa Tortona. Secondo le norme governative e i protocolli di sicurezza Covid, la capienza dei palazzetti è stata portata al 60%. Quindi ci sarà la possibilità di acquistare tagliandi per assistere ai match, fino al raggiungimento della quota prestabilita.9:30 – 13:00 | 16:00 - 18:3010:00 – 13:00 | 18:00 – 20.3010:30 – 13:0016:00 – 18:00