Sardinia Ferries aumenta lo sconto per i Sardi dal 1° aprile al 1° maggio 2022

– Sardinia Ferries, da sempre attenta alle esigenze della popolazione dell’Isola, rafforza ulteriormente il suo impegno, con nuove tariffe agevolate per i residenti in Sardegna, che viaggeranno nel mese dei “ponti” primaverili.Da oggi, infatti, è disponibile, su un grandissimo numero di viaggi, la Promo Residenti, con uno sconto del 40% per gli abitanti dell’Isola che partono dalla Sardegna, con un biglietto di andata e ritorno, dal 1° aprile al 1° maggio 2022.Più in dettaglio, i Residenti in Sardegna possono accedere al 40% di sconto, su passeggeri, veicoli e sistemazioni (Promo Residenti), acquistando un biglietto di Andata/Ritorno con origine dalla Sardegna, prenotando a partire da 30 giorni prima della data del viaggio, giorno della partenza escluso. Tra il viaggio di andata e quello di ritorno non possono intercorrere più di 30 giorni.