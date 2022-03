Sassari.Risse fra avventori e non si chiedono i green pass:la Polizia di Stato chiude due sale gioco

Sassari. Prosegue l’attività di controlli amministrativi nei locali pubblici di Sassari e della provincia da parte del personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Sassari.

Nei giorni scorsi gli operatori hanno effettuato diverse verifiche, focalizzando l’attenzione anche sulle sale con apparecchi video-slot.

In un locale di Sassari sono state riscontrate infrazioni alla normativa vigente, sia in materia di sorveglianza degli accessi alle sale anzidette, sia per quanto riguarda la verifica dei green pass agli avventori da parte del personale dipendente.

Alla luce di quanto accertato, il Questore di Sassari ha disposto la chiusura del locale per 30 giorni.

Lo stesso provvedimento di chiusura, per 15 giorni, è stato adottato su disposizione del Questore ex art. 100 T.U.L.P.S. nei confronti di un locale della provincia di Sassari.

In questo caso nel locale sono stati segnalati tre episodi di aggressioni fra avventori nonché è stata accertata l’assidua frequentazione di soggetti gravati da numerosi precedenti penali.