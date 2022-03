Sul sito del Comune di Sassari il report sui decessi degli ultimi 5 anni

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il rapporto demografico sui decessi registrati dall'anagrafe comunale negli ultimi cinque anni. L’Ufficio di Statistica del Comune di Sassari ha approfondito l'analisi dei decessi per genere e classe d'età. Inoltre, il confronto anno su anno, elaborato anche su base mensile, permette di evidenziare un netto aumento dei decessi registrati negli ultimi due anni, soprattutto nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre del 2020, e poi a settembre 2021.Questo è il primo di una serie di rapporti demografici che l'Ente pubblicherà per fornire una visione generale delle dinamiche demografiche a Sassari e per approfondire singoli temi di particolare interesse.