Olbia, arrestati due 24enni in flagranza di reato per furto aggravato in una concessionaria

La Polizia di Stato ha arrestato due ventiquattrenni per furto aggravato all'interno di una concessionaria. Gli agenti del Commissariato di Olbia, a seguito di una chiamata al 113, si sono recati nella zona industriale presso una nota concessionaria, per la segnalazione di un furto in atto. I poliziotti giunti sul posto, hanno accertato la presenza di tre ragazzi che, muniti di torce elettriche, dopo aver forzato una porta finestra, si sono introdotti all'interno del locale adibito a magazzino, con l'intento di asportare un costoso impianto auto e altro materiale. Infatti questo materiale risultava essere stato spostato dalla precedente sistemazione e posizionato presso la porta di uscita, pronto per essere caricato su un furgone. Due dei soggetti sono stati fermati dagli agenti, mentre un terzo è riuscito a fuggire. I due ragazzi sono stati arrestati per furto aggravato e il veicolo utilizzato è stato sequestrato. L'udienza di convalida ha disposto la misura dell'obbligo di firma.