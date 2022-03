Musica. In uscita il 18 marzo il nuovo singolo del giovane musicista ploaghese Yama

E' prevista per il 18 marzo l'uscita del nuovo singolo di Francesco Solinas in arte Yama, giovane musicista di Ploaghe. Il nuovo singolo si intitola "Mood" e uscirà in contemporanea con il videoclip, su tutte le piattaforme musicali. Il pezzo, ci racconta Yama, riprende senza dubbio molte delle sue esperienze, ma vuole essere un testo in cui molti giovani della sua età possano rispecchiarsi. Parla della creazione di una sorta di "mood" intoccabile, un luogo prettamente mentale, dove rifugiarsi e dove nessuna vibrazione negativa può entrare. Racconta di come sia possibile trovare un modo per vivere le emozioni, in maniera quasi distaccata dalla realtà, senza prendersi troppo sul serio, facendosi condizionare dal vivere tutto troppo intensamente. Perchè lui, come tanti ragazzi della sua età, vive qualsiasi tipo di emozione in modo forte e questo, a volte, può essere un'arma a doppio taglio. Vuole essere un inno a continuare a perseguire i propri sogni, tenendo ben presente che la passione e i sani valori, sono la giusta strada da intraprendere per trovare un equilibrio dentro se stessi, senza dare troppa importanza alle cose materiali. Questo lavoro è stato realizzato in collaborazione con il suo amico Producer Luigi Pilo e registrato presso gli studi di Eyesstudio Productions Lamprecordz di Sassari. La novità per questo singolo è che uscirà sotto l'etichetta discografica della Visoryrecords di Roma. Il video è stato realizzato dal regista Francesco Mura , interamente con la tecnica del green screen e vi hanno preso parte oltre all'artista, anche due ragazze, Alessandra Mudadu Erika Mulas . Potrete ascoltare il nuovo singolo e tutta la musica di Yama su Yama Spotify e seguirlo sulle sue pagine social Facebook Youtube theonly_yama.