Anas, chiusa temporaneamente per incidente la strada statale 200 a Sennori

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 8 è chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 200 “dell'Anglona”, nel comune di Sennori, in provincia di Sassari.Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, una persona è deceduta.Il traffico è deviato sulla viabilità locale.Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.