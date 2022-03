Tragedia sulla Sassari Sorso: travolto e ucciso un ciclista

Sassari. Tragedia sulla strada statale n.200, la Sassari Sorso, nel pomeriggio di ieri verso le 17:00. Un'auto, per ragioni in via di accertamento, ha investito e ucciso un ciclista, Adriano testone, di Sennori. L'impatto , nei pressi dello svincolo per Sorso, è stato frontale e l'uomo è stato scaraventato a diversi metri di distanza.



Sul posto sono accorsi l'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Sassari e la Polizia Stradale cui sono stati affidati i rilievi del caso.