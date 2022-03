Una pietra per i caduti castellanesi nell'area monumentale Nuraghe Chervu di Biella

Castelsardo - Anche l'Amministrazione Comunale di Castelsardo partecipa alla costruzione del memoriale denominato "Nuraghe Chervu", dedicato ai caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale e alla Brigata Sassari.

Il progetto, ideato e realizzato dal circolo culturale sardo "Su Nuraghe", dall'Amministrazione Comunale di Biella e dalla Prefettura di Biella, ha preso vita nel 2018, ed è volto alla realizzazione di una nuova area monumentale presso la Città di Biella.

L'opera è stata realizzata con pietre provenienti da diversi luoghi d'Italia a testimonianza del ricordo, del sacrificio e del dolore dei soldati Italiani caduti durante la Prima e Seconda Guerra Mondiale.

Alle pietre già presenti si aggiunge ora la trachite che ricorda i 72 caduti Castellanesi della Prima e Seconda Guerra Mondiale, donata alla Città dalla ditta Sanna Marmi Castelsardo di Achille Sanna. Come per tutti i comuni che hanno aderito all'iniziativa, l'opera riporta il nome del comune e il numero dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale.

"In questo particolare momento storico, quanto venti di guerra si abbattono sulle nostre vite, siamo particolarmente onorati e commossi nell'aderire a questa iniziativa - afferma il sindaco Antonio Capula - perché anche Castelsardo, purtroppo, ha pagato un prezzo alto in termini di vite umane nel corso della Grande Guerra".

"Anche i nostri caduti saranno ricordati insieme a quelli di tutta l'Italia - conclude Valeria Sini, assessore alla cultura e coordinatrice dell'iniziativa - a testimonianza del sacrificio e del dolore che ha coinvolto anche tante famiglie unendo la loro sofferenza a quella di tutto il nostro Paese".