Arriva “Pippi Calzelunghe“ al Cine Teatro Astra di Sassari

durata: 60 minuti fascia d’età: 4-10 anni





Prosegue al Cine Teatro Astra in Corso Cossiga, 5 a Sassari la 32° stagione di teatro per ragazzi “Famiglie a teatro” organizzata dalla compagnia la botte e il cilindro. Domenica 13 marzo alle 18 In scena lo spettacolo della compagnia di Verona Fondazione Aida: “Pippi Calzelunghe”. Ispirato all’omonimo personaggio (in svedese Pippi Långstrump) della scrittrice svedese Astrid Lindgren diventato poi una serie televisiva di successo internazionale tra gli anni ‘60 e ’70.Nello spettacolo in scena la storia di Pippi immersa in una scenografia coloratissima e divertente si snoderà dal suo arrivo nell’adorata casa Villa Villacolle, con la scimmietta Signor Nilsson e il cavallo Zietto alle avventure con Annika e Tommy, i suoi vicini di casa e compagni di giochi. Pippi Calzelunghe è stata di ispirazione per molti bestseller svedesi, tra questi il personaggio di Lisbeth Salander della saga Millenium di Stieg Larsson.Regia e adattamento sono di Marinella Rolfart e Pino Costalunga. Scene, costumi e pupazzi di Tjåsa Gusfor, una delle più importanti scenografe svedesi, che ha ricreato il suo micromondo: una sorta di miniaturizzazione fantastica dove i pupazzi (guidati dagli attori a vista, non nascosti come nel teatro delle marionette) sono i veri protagonisti della scena.La sempreverde di Fondazione Aida ha allestito questa produzione in collaborazione con Glossateatro e Papagena (Norrköping – Svezia) che ha ottenuto il plauso della famiglia Lindgren oltre che il premio “biglietto d’oro agis- eti” per il successo di pubblico conseguito nella stagione 2007-2008.Durante l’allestimento dello spettacolo Olof Nyman, il marito di Karin figlia di Astrid Lindgren e rappresentante degli eredi, ha revisionato la drammaturgia del testo confermandone l’autenticità. La stessa Karin ha partecipato alle prove generali approvandone approvando la distribuzione in Italia.Pippi Calzelunghe è un personaggio ancora amatissimo dai bambini di tutto il mondo per il suo temperamento coraggioso e spensierato e per il modo di fare del tutto fuori dagli schemi.Ingresso € 9,00 – Ridotti € 6,00. E’ possibile prenotare i biglietti solo inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com entro le ore 15:00 del giorno dello spettacolo. Non è possibile prenotare telefonicamente. La biglietteria apre alle ore 17 La scelta dei posti in sala è libera.