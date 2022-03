Tissi, partiti i lavori per la nuova rotatoria all'ingresso del paese

Tissi. Sono partiti in questi giorni i lavori finalizzati alla realizzazione della rotatoria all’ingresso del paese. L'opera, che fa parte di una serie di interventi volti a sistemare la viabilità di accesso al centro abitato e a riqualificare lo stesso, si era resa necessaria per mettere in sicurezza l’attuale area di intersezione a raso tra la S.P. 3 e Via Pertini, strada di grande traffico in uscita dal paese in direzione Sassari e viceversa, in quanto rappresenta il primo “portale” di accesso a Tissi.

Via Pertini, situata nella periferia nord-est del centro abitato, funge da collegamento tra la Zona C “di espansione residenziale”, recentemente edificata, e alla Strada Provinciale N.3 che collega Tissi a Sassari e ai paesi limitrofi. L’area oggetto d'intervento, si presentava degradata per la presenza di fossi e dislivelli, anche in conseguenza di ripristini eseguiti approssimativamente, a seguito di vari lavori di scavo susseguitisi nel corso degli anni. La criticità maggiore, spiegano il sindaco GianMaria Budroni e l’assessore Gionni Deledda, è avvertita da chi da via Pertini svolta in direzione Sassari in uscita, avendo una visibilità molto limitata, con una segnaletica orizzontale e verticale inadeguata, causando una mancata razionalizzazione della gestione del flusso veicolare.

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un'intersezione a circolazione rotatoria, la cui struttura sarà dotata di impianto di illuminazione e opere di raccolta delle acque meteoriche, con realizzazione di aiuole spartitraffico, opere a verde e piantumazione cespugli e arbusti, realizzazione impianto d'illuminazione mediante una torre faro, installazione segnaletica verticale e tracciamento segnaletica orizzontale, seguendo criteri di sostenibilità ambientale attraverso l'adozione di tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico.

Le intersezioni stradali costituiscono i punti nevralgici della viabilità che facilita lo smaltimento dell'utenza stradale. Occorre quindi che le stesse siano inquadrate in un sistema organico di fruibilità viaria; nel nostro caso la rotatoria regolerà il traffico tra una strada provinciale ed una via locale, avente le stesse caratteristiche. "La rotatoria, spiega il Sindaco GianMaria Budroni, oltre ai livelli di sicurezza, garantirà maggiore qualità in ottica decoro urbano, raggiungendo così l’obiettivo di riqualificare il secondo ingresso al paese oltre a quello già eseguito in uscita per Ossi. Il costo dell’opera ammonta a € 250.000,00 totali dove lo sforzo è suddiviso al 50% tra Amministrazione Comunale e Provincia di Sassari che ha deciso di investire su un’opera ritenuta indispensabile. "L'opera – conclude l' assessore Deledda – si aggiunge a tutta una serie di opere pubbliche già accantierate che stanno cambiando aspetto al nostro paese, risolvendo al contempo problematiche vecchie decenni". L'Amministrazione tissese ringrazia la Provincia di Sassari per la sensibilità, professionalità e sforzo dimostrato.