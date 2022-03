Chiuso un bar a Thiesi: aggressioni, risse e nessun green pass richiesto

Thiesi. I carabinieri della stazione di Thiesi hanno notificato un provvedimento di chiusura di 15 giorni a un bar sito al centro del paese, a seguito di numerose violazioni accertate nel tempo.



Numerosi controlli effettuati dai carabinieri nei confronti dell’esercizio pubblico in questione hanno permesso di accertare che fosse frequentato da pregiudicati. Nel bar si sono verificate problematiche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.



Dal 2019 ad oggi il bar è stato lo scenario di una serie di episodi violenti e contornati dall'alterazione alcolica: risse e aggressioni, che in un'occasione, nel 2021, ha avuto come vittima un pubblico ufficiale, strattonato da un uomo in seguito alla richiesta di fornire le proprie generalità.

I controlli effettuati nell’ambito della normativa relativa all’uso del green pass nell’anno in corso, avevano comportato il sanzionamento dell’esercente in quanto non aveva provveduto ad effettuare i previsti accertamenti nei confronti degli avventori, mentre ulteriori ispezioni svolte congiuntamente con il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro avevano fatto emergere la presenza di un lavoratore irregolare all’interno dell’esercizio. L’attività svolta ed il conseguente provvedimento emesso rientra nei costanti controlli svolti dai carabinieri soprattutto per la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica nel paese.