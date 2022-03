Alghero pronta per il sistema di accoglienza risponde all'emergenza umanitaria

Alghero. Alghero è pronta per il Sistema di Accoglienza Straordinario per profughi ucraini, in particolar modo donne e bambini.

L’Amministrazione con le Associazioni di volontariato ha attivato la macchina della solidarietà e dell’accoglienza in previsione di una risposta della Città di Alghero all’emergenza umanitaria della guerra in Ucraina. Giovedì a Porta Terra l’incontro organizzativo che ha visto insieme la grande rete dei volontari che non ha esitato a rendersi disponibile e operativa all’accoglienza. Sono tanti e pieni di slancio gli operatori dell’universo della solidarietà di Alghero, che fanno parte delle associazioni Carovana del Sorriso, Associazione Famiglie Numerose, Misericordia, Albo di Osea, Caritas Diocesana, Polisoccorso, Avo Alghero, Impegno Rurale, Creatures, Rete delle Donne, Labirinto, Biblioteca San Michele, Avis, Scout Agesci, Oltre il Cuore, Fratres, Fidapa, Unicef, Pensiero Felice, Angeli Custodi, Il Mio Amico Speciale, Akroasis, Laboratorio delle Strategie, Centro di Ascolto, Coral AC. “Una straordinaria risposta delle nostre associazioni all’invito che abbiamo rivolto loro per organizzare solidarietà concreta e immediata per i rifugiati ucraini”, commenta il Sindaco Mario Conoci in merito all’incontro che “ancora una volta ha mostrato il grande cuore della nostra città”. Ieri è stato pubblicato dai Servizi Sociali l’avviso rivolto ai cittadini strutture ricettive, associazioni, enti religiosi, ai quali si chiede di segnalare l’eventuale disponibilità all’accoglienza e all’ospitalità di persone, in prevalenza donne e bambini. Coloro che intendano aderire concretamente all’iniziativa dovranno comunicare tale intendimento attraverso la compilazione del modulo allegato, specificando la tipologia dell’immobile o dei posti letto offerti, al seguente indirizzo emergenzaucraina@comune.alghero.ss.it oppure mediante la consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente. Le informazioni raccolte verranno inserite in apposita piattaforma telematica funzionale al censimento dei posti letto disponibili, alla gestione/monitoraggio dell’ospitalità attivata, alla comunicazione dei dati raccolti alle competenti Autorità Governative. Il Comune, in attesa di ulteriori dettagli operativi da parte degli organi competenti, resta a disposizione, per qualsiasi chiarimento, al seguente indirizzo emergenzaucraina@comune.alghero.ss.it oppure al seguente recapito telefonico 3501099955. Tutte le informazioni sull’avviso pubblico sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it