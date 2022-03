Calcio: l'Atletico Uri batte il Latte Dolce calcio 1-0

Angoli: 4-3





Foto di Alessandro Sanna



Al termine di un match combattuto vince l’Atletico Uri per 1-0, grazie alla rete di Bah realizzata al 57’. A nulla è servito il forcing finale dei biancocelesti, che sono andati vicini al gol in almeno due occasioni con Tedde e Cabeccia.Dopo 6’ gol annullato a Calaresu, che aveva insaccato dopo il palo di Bah. Atletico Uri più propositivo e al 16’ altro gol annullato ai giallorossi: Ravot serve Calaresu, che controlla il pallone con un braccio prima di trovare il fondo della rete. L’arbitro ferma il gioco e assegna un calcio di punizione al Sassari Calcio Latte Dolce. Al 20’ tripla occasione per i padroni di casa, ma Carboni e la difesa biancoceleste riescono a respingere le conclusioni avversarie. Il vento condiziona molto le giocate dei 22 in campo e, ad eccezione di una conclusione di Nurra, nei restanti minuti di gioco non si registrano particolari occasioni da gol: 0-0 al 45’.Nella ripresa parte bene il Sassari Calcio Latte Dolce, che va vicino al gol con Palombi: tiro del centrocampista ex Carbonia che trova la pronta risposta di Pittalis.Due minuti più tardi l’Atletico Uri rimane in 10 per l’espulsione di Loru. Nonostante l’inferorità numerica l’Atletico Uri si spinge in avanti e al 57’ si porta in vantaggio: Calaresu serve Bah, che insacca alle spalle di Carboni. Mister Scotto inserisce forze fresche per provare a conquistare il pareggio e Cabeccia va vicino al gol: colpo di testa del capitano biancoceleste e salvataggio sulla linea di Cardone. All’84’ doppia occasione per il Sassari Calcio Latte Dolce: il tiro di Tedde viene parato con difficoltà da Pittalis, la palla termina sui piedi di Bartulović, che da due passi non riesce a trovare il fondo della rete. Negli ultimi 10’ di partita, gli ospiti provano a rendersi più volte pericolosi, ma l’Atletico Uri si difende e porta a casa i tre punti.Atletico Uri: Pittalis, Ravot, Fadda, Pinna, Incerti, Cardone, Melis, Scanu, Bah (45’ Brizzi), Loru, Calaresu (48’ st Di Paolo)Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni, Pireddu (20’ st Piga), Cabeccia, Medico, Di Marco, Tedde, Gianni, Saba (29’ st Palmas), Palombi (29’ st Altea), Nurra (15’ Bartulović), Zecchinato (15’ st Grassi)Marcatori: 57’ Bah (AU)Ammonizioni: Cabeccia (SLD)Espulsioni: 50’ Loru (AU) per doppia ammonizione